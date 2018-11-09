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В Липецкой области власть, бизнес и наука объединятся для сотрудничества

Общество

Врио главы региона встретился с руководителями крупнейших предприятий

Липецк, 9 ноября 2018, 16:45 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с представителями бизнес-сообщества. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 8 ноября он обсудил с руководителями флагманов промышленности перспективные направления сотрудничества.

«Мы ищем сторонников, готовых инвестировать и реализовывать самые разные проекты на территории Липецкой области. Но прежде всего нам вместе нужно определить болевые точки, мешающие бизнесу развиваться, вместе найти пути решения этих проблем, чтобы в полной мере работали рыночные механизмы», — заявил Артамонов.

Участники встречи, говоря о промышленном потенциале региона и росте экономических показателей, одним из важных шагов назвали инвестиции в науку. Сегодня в области это делают всего несколько предприятий, и без государственной поддержки наука двигаться вперед не сможет. Кроме того, речь шла о нехватке высококвалифицированных кадров и необходимости увеличения местных поставщиков сырья и комплектующих для крупных предприятий по производству бытовой техники. Также обсуждался целый ряд других актуальных для бизнес-сообщества тем. В ходе беседы врио руководителя области особо отметил важность объединения власти, бизнеса и научной общественности для совместного решения задач по развитию экономики и промышленного потенциала.

«При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере. Совместные усилия обязательно приведут нас к желаемому результату», — считает Игорь Артамонов.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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