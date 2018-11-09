Марк Цукерберг вступил в закрытую группу Facebook о Гарварде

Гарвард, США, , 16:44 — REGNUM Основатель Facebook Марк Цукерберг вступил в Facebook-сообщество «Мемы про Гарвард для 1% элитных подростков». Он пообещал не блокировать авторов шуток про себя и пригласить в группу Билла Гейтса, сообщает Business Insider.

В сообществе состоит около 50 тыс. студентов и выпускников Гарварда, которые делятся шутками про «мажоров», плохую еду в столовой, преподавателей и жизнь в кампусе. Нового участника заметила студентка университета Ребекка Чен, основавшая сообщество в прошлом году. Создатель Facebook лайкнул несколько картинок и написал в комментариях, что «это сообщество восхитительно».

Участники группы пришли к выводу, что теперь в ней не хватает Билла Гейтса — основатель Microsoft поступил в Гарвард в 1973 году, но через два года его отчислили. Цукерберг сказал, что пригласит его. Некоторые пользователи забеспокоились, что он заблокирует их за шутки о себе. Например, пользователь Kc Kimber создал мем о том, что Цукерберг несправедливо получил диплом Гарварда, так как не доучился в университете. Глава соцсети написал, что прощает его.

Напомним, Марк Цукерберг бросил учёбу в Гарварде в 2005 году, чтобы сосредоточиться на развитии Facebook. В 2017 году он всё же получил почётную учёную степень, в честь чего написал в своём Instagram: «Мама, я всегда говорил, что вернусь и закончу». Билл Гейтс в 2007 году также получил почётный диплом выпускника.

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