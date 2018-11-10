Израильских солдат наказали за избиение палестинца

Иерусалим, , 10:34 — REGNUM Мировой суд Иерусалима признал двух бойцов пограничной полиции Израиля (МАГАВ) виновными в избиении жителя Старого города. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, военные были приговорены к принудительным общественным работам.

Инцидент произошел в мае 2016 года. Тогда во время операции по поиску предполагаемого террориста, проходившей в Иерусалиме, бойцы МАГАВ избили жителя Старого города, приняв его за преступника. После того, как пострадавший заявил, что обратится с жалобой в отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), солдаты нанесли ему еще несколько ударов прикладом.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Каждый из них будет обязан отработать 100 и 75 часов, соответственно, на общественных началах.

Однако адвокат виновных намерен оспорить решение суда. По его мнению, судья не учел условия спецоперации, в которых произошел инцидент, которые могут служить смягчающим обстоятельством.