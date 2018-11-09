Украина обеспечивает лечение онкобольных на 30% — депутат Рады

Киев, , 16:43 — REGNUM Нужды онкобольных на Украине обеспечиваются на 30%, заявила депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец 9 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В последние годы проблема с распространением онкологических заболеваний значительно выросла, и с каждым годом количество онкобольных будет расти. Уже сегодня возможности онкологических центров и диспансеров почти исчерпаны, и они не способны в полной мере оказывать помощь пациентам», — написала народный депутат.

По оценке Богомолец, недофинансирование потребностей онкобольных детей на Украине составляет 50%, а взрослых — 70%. При этом в стране отменена государственная программа профилактики, диагностики и лечения рака, а новая так и не была принята.

Напомним, на Украине от онкологических заболеваний страдает более 1 млн человек. Болезнь угрожает каждому четвёртому мужчине и каждой шестой женщине в стране.

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