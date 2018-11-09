6000 школьников юга Израиля дошли пешком до Иерусалима в знак протеста

Иерусалим, , 16:15 — REGNUM 8 ноября 6000 школьников из южного округа Израиля организовали демонстрацию в Саду роз, находящемся недалеко от Кнессета. До Иерусалима школьники добрались пешком, преодолев маршрут длиной в 90 километров. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Изначально идея о проведении подобной акции появилась у старшеклассников из школы регионального совета Шаарей а-Негев. 3 ноября 100 учеников 11 и 12 классов пешком отправились в Иерусалим, чтобы привлечь внимание общественности и правительства к ситуации на границе с Сектором Газа. Постепенно к группе школьников присоединились более 5000 их сверстников из соседних населенных пунктов.

Молодые люди и девушки прошли с юга страны до Иерусалима с лозунгом «Дайте нам спокойно расти». Участники акции выступили перед зданием парламента Израиля с требованием к правительству страны предпринять меры по стабилизации ситуации на границе с Сектором Газа.

На въезде в Иерусалим школьников встретил президент Израиля Рувен Ривлин, поддержавший инициативу молодых людей. Глава государства прошел с участниками остаток пути до здания Кнессета.