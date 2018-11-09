В Ярославской области частные аптеки перестали выдавать льготные лекарства

Ярославль, , 16:06 — REGNUM В Ярославской области начали работать новые аптечные пункты по выдаче лекарств льготным категориям граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Если раньше льготники получали рецепты в коммерческих аптеках, то сейчас получить лекарство можно будет только в специальных киосках.

В Ярославле таких киосков открыто уже четыре — два на базе медучреждений Заволжского района (Маяковского, 61 и Машиностроителей 16) и два в больницах Ленинского района (Загородный сад, 6 и проспект Октября 52)

«Государство в лице областной фармации берет под контроль весь цикл льготного обеспечения — от производителя лекарств до получения медикаментов пациентами. Мы контролируем качество медицинского препарата и его быструю доставку в аптеку, которая должна находиться в шаговой доступности. Иными словами, пациент должен получить рецепт и не тратить время в поисках, где же по этому рецепту получить лекарство. Все должно быть в шаговой доступности», — рассказал и. о директора ГП ЯО «Ярославской областной фармации» Валерий Панин.

Пункты выдачи льготных лекарств открыты так же в Борисоглебской и Угличской центральных районных больницах, а в ближайшее время аптеки для льготных категорий граждан появятся в Дзержинском районе Ярославля, Переславском и Даниловском районах.

Пока ярославцы могут брать лекарства лишь в том спецкиоске, за которым закреплено их лечебное учреждение, но планируют вскоре сделать возможность получать их в любом пункте выдачи города.

В Ярославской области в настоящее время порядка 22 тысяч человек получают льготные лекарства.