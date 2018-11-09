Религиозные организации Японии против затрат на интронизацию императора

Токио, , 16:11 — REGNUM В начале декабря члены христианских организаций и буддийские монахи подадут иск в районный суд Токио, чтобы японское правительство не использовало деньги налогоплательщиков для проведения дорогостоящих церемоний интронизации (возведения на престол нового императора). Граждан также возмущает проведение ритуалов по синтоистским канонам, что противоречит конституционному принципу разделения религии и государства.

По информации японской новостной газеты «Майнити Симбун», в 2019 году правительство Японии планирует провести церемонию возведения на престол 58-летнего принца Нарухито, старшего сына нынешнего императора Акихито, отрекшегося от престола по состоянию здоровья. Когда Акихито был возведен на трон в 1990 году, членами религиозных организаций были поданы аналогичные иски, которые были отклонены судом.

Однако многие правовые эксперты признают наличие нарушения конституции. «Сама церемония интронизации вызывает множество вопросов с точки зрения конституционного принципа разделения религии и государства, так как используются синтоистские довоенные ритуалы», — заявил Коити Йокота, специалист по конституции и профессор Университета Кюсю. Законность финансирования церемоний, в свою очередь, признается всеми экспертами.