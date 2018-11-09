Христиане ЕС считают, что власти должны поддерживать религиозные ценности

Рим, , 15:53 — REGNUM 58% «практикующих» (регулярно посещающих церковь) и 35% «непрактикующих» христиан Евросоюза считают, что власти должны поддерживать религиозные ценности, сообщает в пятницу, 9 ноября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные профильного социологического опроса.

Самое большое количество положительных ответов на этот вопрос от «практикующих» христиан было получено в Германии (68%), Швейцарии (66%), Австрии (64%).

Больше всего «практикующих» христиан в Европе живут в Италии (40% населения), Португалии (35%) и Ирландии (34%).

В целом идентифицируют себя христианами 83% граждан Португалии, 80% граждан Италии, Австрии и Ирландии.