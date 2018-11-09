Украина готовит провокации на Азовском море — разведка ДНР

Донецк, , 15:54 — REGNUM Службой Безопасности Украины запланированы широкомасштабные провокации в акватории Азовского моря, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 9 ноября, сообщило Донецкое Агентство Новостей.

СБУ намерена обострить ситуацию в регионе, а затем предпринять попытку вооруженного вторжения с моря на территорию Республики. Жертвами провокаций украинской стороны могут стать украинские или иностранные коммерческие суда.

По словам Басурина СБУ разработала несколько вариантов провокационных действий, и готова осуществить любой из них.

Напомним пресс-служба оборонного ведомства ДНР уже сообщала об опасности вторжения ВСУ на территорию республики с моря. Представителями Донецкой Народной Республики была обнародована информация о подготовке военными инструкторами США личного состава ВМС Украины, о проведении десантных операций.

Для того чтобы помешать осуществить такой сценарий, командование ДНР создало особые мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости, оснащенные комплексами противотанковых ракет «Фагот» и «Конкурс», которые способны поражать надводные цели.

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