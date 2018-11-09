Эксперт: «Костромские подростки не защищены от продажи алкоголя или табака»

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия

Кострома, , 15:50 — REGNUM Как минимум 14% несовершеннолетних детей Костромской области употребляют алкоголь, сообщает Общероссийский народный фронт со ссылкой на исследование областного наркологического диспансера.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Демография» Сергей Тихомиров объяснил данный показатель неисполнением закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним.

По данным K1news.ru, в ходе проведённого несколько лет назад в Костромской области исследования каждый 7 ребенок признался в употреблении алкоголя накануне опроса.

Отметим, что проверка, проведенная несколько лет назад в Костроме, Нее, Мантурово, Галиче и Шарье, показала: подростки смогли купить алкоголь в 29 из 60 торговых точек.

«Несовершеннолетние в нашей области сегодня полностью не защищены от продажи алкоголя или табака. Для ее исправления необходим комплекс мер.