Эксперт: «Костромские подростки не защищены от продажи алкоголя или табака»

Кострома, 9 ноября 2018, 15:50 — REGNUM Как минимум 14% несовершеннолетних детей Костромской области употребляют алкоголь, сообщает Общероссийский народный фронт со ссылкой на исследование областного наркологического диспансера.
Эксперт тематической площадки ОНФ «Демография» Сергей Тихомиров объяснил данный показатель неисполнением закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним.
По данным K1news.ru, в ходе проведённого несколько лет назад в Костромской области исследования каждый 7 ребенок признался в употреблении алкоголя накануне опроса.
Отметим, что проверка, проведенная несколько лет назад в Костроме, Нее, Мантурово, Галиче и Шарье, показала: подростки смогли купить алкоголь в 29 из 60 торговых точек.
«Несовершеннолетние в нашей области сегодня полностью не защищены от продажи алкоголя или табака. Для ее исправления необходим комплекс мер.
- Во-первых, требуется изменить законодательство в части полного запрета продажи алкоголя и табака в помещениях, расположенных ближе 100 метров от образовательных и детских учреждений.
- Во-вторых, необходим систематический контроль за соблюдением законодательства.
- В-третьих, сегодня практически отсутствует взаимодействие между различными ведомствами в решении обозначенной проблемы, что приводит к отсутствию единой политики в вопросе торговли спиртным и табачными изделиями возле детских учреждений. Сторонники торговли аргументируют это тем, что бюджет получает доходы, а магазины имеют возможность делать цены более низкими для покупателей. Однако запрет продажи алкоголя возле детских и учебных заведений позволит сохранить здоровье десятков тысяч жителей нашей области и в перспективе сократит траты на ликвидацию последствий аварий, пожаров, преступлений, что в итоге существенно пополнит казну», — отмечает Сергей Тихомиров.