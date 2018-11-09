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Эксперт: «Костромские подростки не защищены от продажи алкоголя или табака»

Общество

В области как минимум каждый 7 подросток употребляет алкоголь

Эксперт: «Костромские подростки не защищены от продажи алкоголя или табака»
Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия
Школьницы рано повзрослели

Кострома, 9 ноября 2018, 15:50 — REGNUM  Как минимум 14% несовершеннолетних детей Костромской области употребляют алкоголь, сообщает Общероссийский народный фронт со ссылкой на исследование областного наркологического диспансера.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Демография» Сергей Тихомиров объяснил данный показатель неисполнением закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним.

По данным K1news.ru, в ходе проведённого несколько лет назад в Костромской области исследования каждый 7 ребенок признался в употреблении алкоголя накануне опроса.

Отметим, что проверка, проведенная несколько лет назад в Костроме, Нее, Мантурово, Галиче и Шарье, показала: подростки смогли купить алкоголь в 29 из 60 торговых точек.

«Несовершеннолетние в нашей области сегодня полностью не защищены от продажи алкоголя или табака. Для ее исправления необходим комплекс мер.

  • Во-первых, требуется изменить законодательство в части полного запрета продажи алкоголя и табака в помещениях, расположенных ближе 100 метров от образовательных и детских учреждений.
  • Во-вторых, необходим систематический контроль за соблюдением законодательства.
  • В-третьих, сегодня практически отсутствует взаимодействие между различными ведомствами в решении обозначенной проблемы, что приводит к отсутствию единой политики в вопросе торговли спиртным и табачными изделиями возле детских учреждений. Сторонники торговли аргументируют это тем, что бюджет получает доходы, а магазины имеют возможность делать цены более низкими для покупателей. Однако запрет продажи алкоголя возле детских и учебных заведений позволит сохранить здоровье десятков тысяч жителей нашей области и в перспективе сократит траты на ликвидацию последствий аварий, пожаров, преступлений, что в итоге существенно пополнит казну», — отмечает Сергей Тихомиров.

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Ограничения розничной продажи алкоголя
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