В Перми прошёл Всероссийский молодёжный форум «Нефтегазовое и горное дело»

Пермь, , 15:37 — REGNUM Седьмой Всероссийский молодёжный форум «Нефтегазовое и горное дело» прошел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете с 7 по 9 ноября. В работе конференции «Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых», проходившей в рамках форума, приняли участие две команды Тюменского индустриального университета, сообщает пресс-служба вуза.

В дисциплине «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» тренером одной из команд тюменского университета выступил ассистент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Дмитрий Леонтьев. Студентам было предложено выполнить десять заданий, связанных с построением коридора допуска, обоснованием выбора диаметров основной и переходной секции УБТ, расхода бурового раствора, определением величины удлинения бурильной колонны, расчётом колонны на прочность, ликвидацией дифференциальных прихватов.

В дисциплине «Подсчёт запасов нефти и газа» выступила команда в составе студентов под руководством тренера — доцента кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений ИГИН Андрея Копытова.

«Ребята участвовали в олимпиадах по этим дисциплинам впервые, соревнуясь с опытными соперниками. Возможно, поэтому победить в этот раз не удалось. Организаторы отметили, что ТИУ — достойный соперник, и позвали участвовать в следующем году», — рассказал Дмитрий Леонтьев. В качестве утешительных призов студенты получили билеты в Пермский театр оперы и балета на оперу «Царская невеста».

Организатором форума выступил Горно-нефтяной факультет ПНИПУ при поддержке Министерства образования и науки России и ПАО «Уралкалий». Мероприятие традиционно объединило студентов, аспирантов и молодых учёных Альметьевска, Томска, Уфы, Ижевска, Якутска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Москвы, Самары.