Изрезавший водителя школьного автобуса в Петербурге осужден на 4,5 года

Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Петербургский предприниматель Ализаде Мустафаев, напавший с ножом на водителя школьного автобуса на глазах школьников, отправится в колонию общего режима на 4,5 года. Такое решение принял 9 ноября Невский районный суд Санкт-Петербурга, признав подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее Мустафаев обвинялся в покушении на убийство, но в ходе судебного разбирательства обвинение было переквалифицировано на более «лёгкий» состав.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 декабря 2017 года на Октябрьской набережной Петербурга Мустафаев из хулиганских побуждений в ходе дорожного конфликта напал на водителя автобуса, перевозившего школьников и сопровождающих взрослых в город Кировск Ленинградской области после экскурсии в Петербурге.

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По данным следствия, Мустафаев нанес водителю многочисленные удары ножом, а его знакомая Саидмуратова била водителя битой и ногами, после чего нападавшие скрылись, но в последующие дни были задержаны. Истекающий кровью водитель был срочно помещен в реанимацию, его жизнь удалось спасти.

«Мустафаев вину признал. Полностью возместил ущерб», — сообщили 9 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщалось, в апреле 2018 года вердиктом суда Зулфие Саидмуратовой было назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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