Пятница, 9 Ноября 2018 года
16:02:30 МСК

Задержанный врио мэра Махачкалы признал свою вину

Общество

Он выразил желание сотрудничать со следствием

Махачкала, 9 ноября 2018, 15:27 — REGNUM  Задержанный силовиками бывший врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов признался в инкриминируемом ему преступлении. В ходе заседания Советского районного суда чиновник пообещал возместить нанесенный им ущерб, пишет 9 ноября «Новое дело».

В связи с признательными показаниями подсудимого и его готовностью сотрудничать со следствием, следователь попросил избрать для Гасанова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также: Сотрудники ФСБ задержали врио мэра Махачкалы

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в здании администрации города Махачкалы и в кабинете врио мэра Абусупьяна Гасанова прошли обыски. По их итогам глава города был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

По данным следствия, ущерб, причиненный незаконными действия Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ, составил около 40 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить