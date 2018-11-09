Задержанный врио мэра Махачкалы признал свою вину

Махачкала, , 15:27 — REGNUM Задержанный силовиками бывший врио мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов признался в инкриминируемом ему преступлении. В ходе заседания Советского районного суда чиновник пообещал возместить нанесенный им ущерб, пишет 9 ноября «Новое дело».

В связи с признательными показаниями подсудимого и его готовностью сотрудничать со следствием, следователь попросил избрать для Гасанова меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в здании администрации города Махачкалы и в кабинете врио мэра Абусупьяна Гасанова прошли обыски. По их итогам глава города был задержан сотрудниками регионального УФСБ.

По данным следствия, ущерб, причиненный незаконными действия Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ, составил около 40 млн рублей.