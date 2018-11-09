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В Италии могут разрешить ездить со скоростью 150 км в час

Общество

Одновременно предложено и некоторое ужесточение ПДД

Рим, 9 ноября 2018, 15:27 — REGNUM  В Италии на некоторых участках скоростных трасс могут разрешить ездить со скоростью до 150 км в час, с такой инициативой выступают представители правящей партии, сообщает Affari Italiani в пятницу, 9 ноября.

Глава комиссии по транспорту нижней палаты парламента Италии Алессандро Морелли (партия «Лига») предлагает разрешить движение с такой скоростью на наиболее безопасных участках автомагистралей.

Одновременно с этим депутат предлагает и некоторое ужесточение ПДД: в частности, увеличить вдвое штрафы за езду без страхового полиса, а в случае повторного нарушения — временно арестовывать автомобили и лишать водителей прав на 60 дней.

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Экономика Италии
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