Пятница, 9 Ноября 2018 года
16:03:56 МСК

Ещё один подозреваемый в краже королевских драгоценностей задержан в Швеции

Общество

Хищение было совершено в конце июля

Ещё один подозреваемый в краже королевских драгоценностей задержан в Швеции
Задержан

Стокгольм, 9 ноября 2018, 15:21 — REGNUM  В деле о краже драгоценностей королевской семьи из кафедрального собора в городе Стренгнес в Швеции появились новые подозреваемые. Правоохранителям удалось задержать ещё одного предполагаемого похитителя. Об этом говорится в сообщении прокуратуры страны.

Читайте также: В Швеции арестовали подозреваемого в краже королевских драгоценностей

Уточняется, что подозреваемого стражи порядка задержали накануне, 8 ноября. Прокурор намерен ходатайствовать о заключении его под стражу. О других подробностях расследования этого дела не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, драгоценности, принадлежавшие королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине, были украдены 31 июля 2018 года. Добычей преступников в городе Стренгнес стали две короны и держава. Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке. В середине сентября прокуратура Швеции заявила об аресте одного из подозреваемых. Его имя не раскрывается.

Добавим, что похищенные артефакты являются бесценными, и их трудно будет продать, не обнаружив себя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить