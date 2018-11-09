Ещё один подозреваемый в краже королевских драгоценностей задержан в Швеции

Стокгольм, , 15:21 — REGNUM В деле о краже драгоценностей королевской семьи из кафедрального собора в городе Стренгнес в Швеции появились новые подозреваемые. Правоохранителям удалось задержать ещё одного предполагаемого похитителя. Об этом говорится в сообщении прокуратуры страны.

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Уточняется, что подозреваемого стражи порядка задержали накануне, 8 ноября. Прокурор намерен ходатайствовать о заключении его под стражу. О других подробностях расследования этого дела не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, драгоценности, принадлежавшие королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине, были украдены 31 июля 2018 года. Добычей преступников в городе Стренгнес стали две короны и держава. Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке. В середине сентября прокуратура Швеции заявила об аресте одного из подозреваемых. Его имя не раскрывается.

Добавим, что похищенные артефакты являются бесценными, и их трудно будет продать, не обнаружив себя.