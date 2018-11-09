Смоленская область получит 10 млн рублей на развитие добровольчества

Смоленск, , 15:17 — REGNUM Около 10 млн рублей на развитие волонтерского движения получит Смоленская область по итогам итоги Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в пресс-службе администрации области. Конкурс проводился Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Роспатриотцентра — в рамках Года добровольца и волонтера, которым 2018 год объявил президент Владимир Путин.

Основная цель Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» — выявление лучших региональных практик поддержки волонтерства в субъектах РФ, которые подтвердили свою эффективность и способствуют росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Заявки на участие в конкурсе направили 58 российских регионов, 26 из них, в том числе Смоленская область, стали лауреатами.

Смоленская область представила на конкурс комплексную программу, включившую в себя семь практик, в том числе образовательные программы и обучающие мероприятия для добровольцев, в течение года проводимые в регионе. Среди них — сборы «Волонтеры Смоленщины», образовательный форум «СМОЛА», областная Школа волонтера. Также наш регион представил добровольческий проект «Помощь детям», реализуемый на базе областной клинической больницы и Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «ВишенкиКонкурсанты рассказали о деятельности Волонтерского центра, который начал свою работу в январе этого года.

По результатам конкурса Смоленская область получит субсидию из средств федерального бюджета в размере 9,8 млн рублей для дальнейшего развития волонтерского движения.

В Смоленской области, в том числе со стороны областной власти и губернатора Алексея Островского, вопросам развития добровольчества и волонтерства уделяется большое внимание. В регионе реализуется проект по созданию Персональной карты добровольца, которая содержит личные данные владельца, являясь его электронным идентификатором при участии в добровольческих мероприятиях, а также позволяет получать различные льготы при посещении спортивных и культурных объектов. В 2018 году обладателями карты стали 25 человек, а в перспективе планируется выдавать порядка 500 таких карт в год. Всего же в Смоленской области в добровольческом движении сегодня участвуют более 10 тысяч смолян. Наиболее популярное направление — «Волонтерство Победы».