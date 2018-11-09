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Главный редактор «Медузы» объявил об уходе

Общество

Исполнять обязанности главного редактора портала будет Татьяна Ершова

Москва, 9 ноября 2018, 15:15 — REGNUM  Главный редактор интернет-портала Meduza Иван Колпаков подал в отставку, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С этой минуты я не главный редактор «Медузы», — написал Колпаков. — Я ухожу, потому что не вижу иного выхода. Потому что так будет лучше для «Медузы».

Исполнять обязанности главного редактора портала будет Татьяна Ершова, добавил он.

Напомним, ранее жена одного из сотрудников портала обвинила Колпакова в непристойном поведении на корпоративе, который прошел 20 октября. Спустя два дня муж женщины рассказал об этом на редколлегии. После этого Колпакова временно отстранили от должности за «неподобающее поведение».

В свою очередь сам Колпаков отказался признавать обвинения в сексуальных домогательствах. Однако, как пишет журналист, он «оказался в ситуации, когда невозможно и бессмысленно себя защищать».

Читайте ранее в этом сюжете: Главный редактор «Медузы» отстранен за «неподобающее поведение»

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