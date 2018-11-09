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СБУ подключилась к расследованию дела об убийстве херсонской чиновницы

Общество

Руководство спецслужбы пообещало быстро разобраться в деле

Киев, 9 ноября 2018, 15:11 — REGNUM  Национальная полиция Украины передала в Службу безопасности Украины производство об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк, заявил во время брифинга глава СБУ Василий Грицак, сообщило 9 ноября издание Liga.net.

«Мы уже получили уголовное производство, оно объединено с тем производством, которое было у нас касательно заказчика. Активно ведется работа…», — заявил Грицак.

Глава СБУ пообещал оперативно разобраться в данном деле, а также как можно скорее опубликовать новую информацию .

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Сначала украинские СМИ сообщили, что смерть чиновницы наступила из-за обрыва тромба, затем была названа иная причина — полиорганная недостаточность, вызванная химическими ожогами тела.

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31 июля несколько «героев АТО» облили Гандзюк серной кислотой недалеко от её дома.

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