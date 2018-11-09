Покусанные клопами пациенты спешно покинули мурманскую горбольницу

Мурманск, , 15:08 — REGNUM В мурманской городской больнице уже завтра утром будет закрыто целое отделение. Неврологии. На дезинфекцию. Все из-за клопов, которые расплодились в палатах. Об этом сообщает Телекомпания ТВ-21.

Клопы ползают по стенам, кроватям и людям. Так описывают свое лечение в больнице сразу несколько пациентов. Происходит все в Мурманской городской больнице, сейчас ее переименовали в областной многопрофильный центр. Пациентка Ольга С. такой кровососущей клопотерапии не выдержала и сбежала домой.

«Был шок, когда нас начали кусать клопы, — сказала Ольга С. — Мы практически три ночи вообще не спали. Мы занимались ловлей клопов. Потому что закрываешь глаза и чувствуешь, как он по тебе ползет».

Соседка Ольги С. по палате тоже покинула больницу. Лечилась в палате и третья женщина. Она, рассказывает Ольга С., была в тяжелом состоянии и бороться с насекомыми сил у неё не было. Она просто лежала и терпела.

«Там люди лежат бессловесные, они не могут за себя постоять», — заявила Ольга С.

Правда ли это? — Журналисты телекомпании поехали в эту больницу. Ежедневно в ее приемный покой поступает до 120 человек. Все люди разные, есть и бездомные.

«У нас за 18 год поступило пациентов, у которых выявлен педикулез и чесотка, 37 таких пациентов, — сказала заведующая эпидемиологическим отделом Мурманского областного клинического многопрофильного центра Елена Шемякина. — Из них с тотальным педикулезом, то есть поражение головы, на теле находят, на одежде — 20 пациентов».

По ее словам, клопов так же приносят в больницу в свитерах и пледах. Говорят, что случай этот не первый, вообще кровососущие и прочие вредители — большая проблема. В этом году клопов в горбольнице выводили уже 5 раз.

«По данному случаю у нас отделение будет закрыто на плановую обработку. Ну, а что делать то? Клопы выявлены вот в этой палате и клоп может до 5 метров проползти, ища себе прокормителя, — сказала Шемякина. — Поэтому мы, чтобы защитить пациентов, поступающих в отделение, мы будем дезинфицировать все. То есть камерная обработка всех постельных принадлежностей пойдет, смена всего белья, обработка кроватей и палат».

«Прокормителями» для клопов не захотели быть многие пациенты и сами ушли домой. Оставшихся больных сегодня переводили в палаты других отделений. Уже 10 ноября начнется дезинфекция. Планируется, что вновь свою работу отделение неврологии возобновит уже в понедельник.