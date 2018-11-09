Череповецкий госуниверситет внедрил раздельный сбор вторсырья

Вологда, , 15:04 — REGNUM Раздельный сбор вторсырья на постоянной основе внедрил в 2018 году Череповецкий государственный университет, сообщает 9 ноября пресс-служба вуза.

Инициатива по разработке и реализации системы экологических мероприятий исходила от студентов: ребята согласовали с руководством вуза раздельный сбор вторсырья и установку контейнеров, а также договорились о сотрудничестве с компаниями, занимающимися переработкой отходов. Университет открыл множество экоточек, где можно оставить пластик и макулатуру.

«Раздельный сбор отходов мы пытаемся внедрить в ЧГУ с 2016 года, сейчас объемы отходов для переработки увеличились, а экологическая грамотность студентов выросла», — сообщил менеджер проекта «Экоточка» в ЧГУ, активист экологического движения «РазДельный Сбор» в Череповце Денис Рябков.

Отмечается, что в преддверии Международного дня вторичной переработки, который в ряде стран проходит 15 ноября, в вузе состоялся вебинар для студентов университетов России. В ходе мероприятия секретами организации сбора вторсырья в вузах поделились студенты Череповецкого государственного университета, НИУ ВШЭ и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Эти вузы в ЧГУ считают примерами для других университетов страны: в них студенческие экологические клубы наладили раздельный сбор отходов на постоянной основе и успешно сдают вторсырье в переработку.

В ходе мероприятия Рябков рассказал о том, как организовать в университетах пункты для приема вторсырья, согласовать установку контейнеров с администрацией вуза и договориться с компанией, которая будет забирать отходы на переработку.

В вузе отметили готовность продолжать содействовать формированию экологической культуры студентов России и проведению мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды области и страны.