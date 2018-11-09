В Великобритании по-прежнему многие смотрят черно-белые телевизоры

Лондон, , 14:47 — REGNUM Более 7 тыс. британских домохозяйств по-прежнему используют черно-белые телевизоры, несмотря на то что телевидение стало цветным уже полвека назад, сообщает со ссылкой на лицензирующий орган Соединенного Королевства американский телеканал CNN.

По данным британского ведомства TV Licensing, больше всего лицензий на черно-белое телевидение выдается в Лондоне — 1 тыс. 768, за столицей следуют метропольное графство Уэст-Мидлендс с 431 лицензией и Большой Манчестер с 390.

При этом число черно-белых телевизоров за последние годы значительно сократилось. Так, в 2000 году их насчитывалось 212 тыс., тогда как в 2015-м — менее 10 тыс.

«Более половины телевизоров в Великобритании на сегодняшний день подключены к интернету, поэтому интересно, что более 7 тыс. домохозяйств по-прежнему выбирают смотреть свои любимые передачи на черно-белом телевизоре», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Джейсон Хилл.

Напомним, в Великобритании для просмотра и записи телевидения необходимо приобретать лицензию. Лицензия на использование черно-белого телевизора в три раза дешевле, чем цветного.