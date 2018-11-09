Организаторы конкурса «Мисс Австрия» выясняют отношения в суде

Вена, , 14:45 — REGNUM В австрийском суде разгорелся гражданский процесс вокруг национального конкурса красоты «Мисс Австрия», пишет газета Kronen Zeitung 9 ноября.

В основе дела — лишение звания победительницы конкурса этого года Даниэлы Живкович и спор о правах и обязанностях королевы красоты. Глава корпорации Miss-Austria-Corporation Йорг Риггер подал иск против своей бывшей супруги Николь Керн, возглавляющей корпорацию в Верхней Австрии. Речь идет о многочисленных нарушениях лицензионного соглашения, в том числе о съемках «Вице-мисс Верхней Австрии» для плаката Австрийской партии свободы.

1 сентября 21-летняя дочь сербского гастарбайтера Даниэла Живкович получила титул «Мисс Австрия». Однако спустя месяц ее лишили короны из-за нарушений обязательств, в частности, по съемкам в рекламе.