Макрон хочет облегчить получение водительских прав

Париж, , 14:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство намерено облегчить получение водительских прав и «помочь с приобретением первого транспортного средства» в связи с законопроектом о мобильности, который может вступить в силу в конце 2018 года, сообщает Le Figaro.

«В контексте закона о мобильности мы сильно снизим стоимость водительских прав, а правила дорожного движения мы будем интегрировать в школьную программу», — заявил глава государства.

Министр экологического перехода Франсуа де Руги заявил, что будущий закон позволит местным избранным должностным лицам прибегать к городским пошлинам.

Напомним, законопроект должен быть представлен в совете министров до конца ноября 2018 года. Согласно последней версии законопроекта, основное внимание уделяется использованию разных видов транспорта.