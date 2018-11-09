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Макрон хочет облегчить получение водительских прав

Общество

Законопроект о мобильности может вступить в силу в конце 2018 года

Макрон хочет облегчить получение водительских прав
Иллюстрация: Prado.consilium.europa.eu
Французское водительское удостоверение

Париж, 9 ноября 2018, 14:43 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство намерено облегчить получение водительских прав и «помочь с приобретением первого транспортного средства» в связи с законопроектом о мобильности, который может вступить в силу в конце 2018 года, сообщает Le Figaro.

«В контексте закона о мобильности мы сильно снизим стоимость водительских прав, а правила дорожного движения мы будем интегрировать в школьную программу», — заявил глава государства.

Министр экологического перехода Франсуа де Руги заявил, что будущий закон позволит местным избранным должностным лицам прибегать к городским пошлинам.

Напомним, законопроект должен быть представлен в совете министров до конца ноября 2018 года. Согласно последней версии законопроекта, основное внимание уделяется использованию разных видов транспорта.

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Политическая жизнь Франции
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