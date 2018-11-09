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День черепов отметили в Боливии

Общество

Местные жители приносят на кладбище для освящения украшенные черепа своих умерших родственников, хранящиеся у них дома

День черепов отметили в Боливии
Филипп де Шампань. Vanitas. Около 1671

Ла-Пас, 9 ноября 2018, 14:39 — REGNUM  Ежегодный праздник — День черепов — отметили в ноябре в Боливии. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, праздник Натитас в стране отмечают через неделю после Дня всех святых. Местные жители приносят на кладбище для освящения украшенные черепа своих умерших родственников, хранящиеся у них дома.

Жители Боливии верят, что если хорошо заботиться о черепе умершего родственника, он станет талисманом и принесет удачу.

«В день праздника черепа украшают различными аксессуарами», — передает вещатель.

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