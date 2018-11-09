Ярославское правительство собирает подарки детям Донецка и Луганска

Ярославль, , 14:38 — REGNUM Ярославское правительство начало сбор гуманитарного груза с подарками для детей Донецкой и Луганской областей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте региональной безопасности Ярославской области.

В преддверии Нового года и Рождества в Ярославской области началась акция по сбору подарков для детей самоопределившихся республик.

В органы местного самоуправления региона департамент региональной безопасности Ярославской области разослал письма с просьбой организовать пункты сбора гуманитарной помощи для детей ДНР и ЛНР. Обычно ярославцы дарят игрушки, канцелярские наборы, журналы, книги, сладкие подарки.

В прошлом году Ярославская область собрала 600 килограммов груза гуманитарной помощи, который отправили в Донецк и Луганск. Акция проходит с 2014 года, с каждым годом растет число коробок с подарками. Если в 2016 году их было 45, то в 2017 уже 280 на общую сумму в полмиллиона рублей.

Одними из первых, кто откликнулся на акцию, стала администрация Угличского района, которая разместила у себя на сайте объявление с указанием конкретных мест сбора подарков и реквизиты для перечисления денежных средств.

«У нас в 22 кабинете открыта комната сбора подарков. Мы проводили сбор благотворительной помощи детям Донбасса в прошлом году. В этом году у нас акция пройдет до середины декабря», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор угличского муниципального учреждения МУ «Молодежный центр «Солнечный» Анна Железнова.

Организаторы акции просят учесть, что гуманитарная помощь и новогодние подарки обязательно должны иметь сертификат качества.