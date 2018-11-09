Реформа поликлинической помощи в Подмосковье стартует до конца 2018 года

Красногорск, , 14:53 — REGNUM До конца 2018 года в шести медучреждениях Московской области будет внедрен проект «Добрая поликлиника». Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы 9 ноября.

Проект предполагает несколько ключевых изменений в медицинском обслуживании населения. Врачей освобождают от работы по вызовам на дом, благодаря чему время приема должно увеличиться до 7,5 часов. По предварительным рассветам, поликлиники Подмосковья смогут дополнительно принимать до 70 тыс. человек в день. Для работы по вызовам на дом создадут отдельную службу неотложной помощи, сотрудники которой также будут посещать маломобильных пациентов. Исключение составят лишь заболевшие дети, к которым продолжат ходить участковые педиатры.

Кроме того, всех врачей обещают обеспечить компьютерами, а в холлах больниц создать специальные посты для медсестер. Также врачам обещают дополнительно оплачивать работу в выходные дни.

До конца 2018 года проект стартует в шести пилотных поликлиниках. Это лечебные учреждения в Видном, Балашихе, Красногорске, Талдоме, Луховицах и Раменском. согласно планам руководства области, до конца 2019 года по новым правилам должны работать уже во всех поликлиниках Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проекту бюджета Московской области на 2019−2021 годы на программу «Здравоохранение Подмосковья» на 2019 год выделят более 108 млрд рублей.

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