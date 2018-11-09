У официального спикера генпрокуратуры Украины в метро украли бутерброды

Киев, 9 ноября 2018, 14:34 — REGNUM В киевском метро неизвестные вытащили бутерброды из сумки официального представителя генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко, сообщил чиновник 9 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
«Возможно это кому-то спасёт жизнь, вообще не обжен», — добавил Лысенко.
Напомним, ранее в полиции Киева заявили о нехватке 17% сотрудников.
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По мнению бывшего президента Украины Леонида Кравчука, в разгуле преступности на Украине конечно же виновата Россия.
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