Министр здравоохранения Италии родила ребенка

Рим, , 14:16 — REGNUM Министр здравоохранения Италии 43-летняя Джулия Грилло родила ребенка, сообщают итальянские СМИ в пятницу, 9 ноября.

На своих страницах в социальных сетях премьер-министр Джузеппе Конте и ряд других итальянских политиков поздравили Грилло с этим событием.

Министр, представляющая правящее «Движение 5 звезд», не является родственницей его основателя (Беппе Грилло), итальянские журналисты иронически отмечают, что рожденный министром ребенок также не был назван Беппе.

За несколько дней до рождения ребенка министр в одном из интервью призвала итальянок «не затягивать» с рождением детей.