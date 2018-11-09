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Министр здравоохранения Италии родила ребенка

Общество

Джулии Грилло — 43 года

Рим, 9 ноября 2018, 14:16 — REGNUM  Министр здравоохранения Италии 43-летняя Джулия Грилло родила ребенка, сообщают итальянские СМИ в пятницу, 9 ноября.

На своих страницах в социальных сетях премьер-министр Джузеппе Конте и ряд других итальянских политиков поздравили Грилло с этим событием.

Министр, представляющая правящее «Движение 5 звезд», не является родственницей его основателя (Беппе Грилло), итальянские журналисты иронически отмечают, что рожденный министром ребенок также не был назван Беппе.

За несколько дней до рождения ребенка министр в одном из интервью призвала итальянок «не затягивать» с рождением детей.

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Политическая жизнь Италии
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