Глава Крыма: спасибо США за рекламу наших санаториев

Симферополь, , 14:07 — REGNUM Включение крымских санаториев в санкционный список США станет для них хорошей рекламой и никак не повлияет на развитие республики. Такое мнение на своей странице в Facebook 9 ноября высказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Мы под санкциями с 2014 года, и за это время в Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины. Попадание в санкционные списки США — это дополнительная реклама для наших средств размещения», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году крымский полуостров посетило рекордное после развала СССР количество туристов из 132 стран — 6 млн 164 тыс человек, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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