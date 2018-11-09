В России отметили необходимость преподавания истории в непрофильных вузах

Саратов, , 13:57 — REGNUM Особую необходимость преподавания истории в непрофильных вузах отметили участники регионального совещания заведующих кафедрами истории, которое прошло в Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю.А. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба вуза.

В работе совещания приняли участие руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей истории в вузах России» Максим Гвоздев, представители крупнейших саратовских вузов. Вместе они обсудили резолюцию Первого всероссийского съезда преподавателей истории.

«История учит студентов мыслить в контексте, — сообщил Максим Гвоздев, — нельзя сокращать и урезать часы по этому предмету, даже если вуз не профильный. Студенты должны понимать, как строилась история страны, каковы ее достижения».

Участники совещания подчеркнули фундаментальную важность роли исторического образования в формировании личностного потенциала студентов, в осознании ими правильности выбора и государственной значимости будущей профессии, а также предстоящей трудовой деятельности, в воспитании молодежи в духе патриотизма.

Итогом работы совещания стало коллективное обращение в совет ректоров Саратовской области, Федеральное учебно-методическое объединение по истории и археологии с прошением о запрете сокращения часов преподавания истории в вузах.