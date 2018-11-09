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Крым запасается на зиму горючим и углём

Общество

Чиновники заверяют, что дефицита топлива зимой не будет

Симферополь, 9 ноября 2018, 13:52 — REGNUM  Правительство Республики Крым закупило 100% топлива, необходимого для прохождения отопительного сезона. Об этом 9 ноября журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Виталий Глотов.

«Ситуация находится под контролем минЖКХ. На весь отопительный сезон республике требуется 19 483 тонны угля. На данный момент закуплено 100%, из них на муниципальных объектах находится 14 222,6 тонны, остальное — на складах и будет доставляется на места по мере необходимости», — уточнил чиновник.

Он также отметил, что из необходимых 5733 тонн жидкого топлива муниципалитеты закупили более 4700 тонн.

«Фактически, на объектах находится 73% угля и 82% жидкого топлива. Оставшаяся часть находится на складах поставщиков и будет доставляется по требованию администраций муниципальных образований, — сказал Глотов.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Крыму стартовал в двадцатых числах октября.

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Отопительный сезон
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