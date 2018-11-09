Общественную баню ликвидируют в исторической части Казани

Казань, , 13:43 — REGNUM Несколько десятков домов исторической части Казани, в которых нет горячего водоснабжения, остались без единственной общественной бани. 9 ноября баня принимает посетителей последний раз, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Адмиралтейская слобода находится в пяти минутах езды от центра Казани. Дома там в основном довоенные, современных условий нет. Баней около 70-ти лет пользовались жители ближайших домов и соседних деревень.

Но власти решили реконструировать район, и людям остаётся ездить мыться в баню на другой конец города. Она стоит в разы дороже, да и день для пенсионеров там всего один.

«Мы-то ладно, еще на ногах, а вот бабушки… Трудно им ходить, — сказал житель Казани. — Их приносят, кого на колясках даже. Я не знаю, где они будут мыться. А в наших условиях где тут мыться?»

Жители также жалуются, что мыться дома практически невозможно: стены в трещинах, штукатурка отваливается и везде грибок. К тому же, отопление слабое и некоторые приходили в баню по несколько раз в неделю, чтобы просто погреться.