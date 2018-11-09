Священник-педофил более 20 лет терроризировал приход в Саламанке

Саламанка, Испания, , 13:40 — REGNUM Изгнанный из США за педофилию священник более 20 лет работал в 12 испанских приходах, пишет газета El País 9 ноября.

Епархия испанской провинции Саламанка проигнорировала предупреждения духовенства Майями и приняла на работу священника Франсиско Каррераса (род. 1945) в 1981 году. До 2004 года он успел растлить многих несовершеннолетних, и многие случаи педофилии становятся известны только сейчас благодаря запоздалым заявлениям жертв.

Архиепархия Майами заявляет, что после единственного случая в 1981 году Каррерас был немедленно отстранен от богослужений и изолирован от прихода. Однако в Саламанке не только приняли его, но и защищали как «безупречного», когда появились обвинения в его адрес.

Сейчас уже взрослые жертвы Каррераса сообщают, что им было не больше 11 лет, когда священник открыл для них сексуальную жизнь. Он заставлял их заниматься групповым сексом иногда угрозами, а иногда подарками — например, одному мальчику подарил камеру Polaroid.

В 2004 году Франсиско Каррерас был отстранен от прихода и назначен капелланом в одном из монастырей. В 2011 году он был отправлен в отдаленный храм Вальдехимене. 6 ноября этого года журналисты издания El País попытались поговорить с ним, однако он коротко заявил, что все обвинения — ложь, и отказался от разговора.

Напомним, в последние месяцы по всему миру расследуются случаи педофилии и других преступлений сексуального характера в католической церкви. Наиболее тяжелые случаи выявлены в Чили, Австралии, Германии, Ирландии, США.