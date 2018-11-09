Власти Ростова-на-Дону подводят итоги транспортной реформы

Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону власти подводят первые итоги городской транспортной реформы: Ее задача освободить улицы от маршруток. Их должны заменить вместительные автобусы, но пока из очевидных изменений лишь очереди на остановках общественного транспорта, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Ростовчане переживают третий и заключительный этап транспортной реформы. На первом власть убрала маршрутные такси из центра города, на втором попросила большую часть их вообще с улиц областного центра. И вот на третьем меняет перевозчиков — множество мелких на два-три крупных.

Такое количество людей в ожидании автобуса нетипично для города. Привычные маршрутки ходили без расписания, но часто. Новые перевозчики — тоже без расписания и нечасто.

По официальным отчетам департамента Гортранса, на линии даже в часы пик выходит меньше машин, чем заявлено перевозчиками.

«С 1 ноября на такси на работу, второй день — двумя транспортами, в какой-то день вышли раньше, вовремя приехали, вчера опоздали на работу, потому что маршрутки не было минут 40!», — отметила одна из пассажирок.

По итогам муниципального конкурса, солидная доля популярных ростовских маршрутов досталась компании из Удмуртии.

Всех перевозчиков обязали ездить по единому расписанию, предоставлять льготный проезд пенсионерам, детям и инвалидам, принимать безналичную оплату. Возраст автобусов не должен превышать 9 лет.

Руководство города называет трудности временными. Не все машины работают в системе ГЛОНАСС, потому не принимают безналичную оплату, не видны в онлайн-расписании, но все поправимо. Советуют звонить на горячую линию Минтранса, но там, жалуются горожане, никто не берет трубку.

На многих маршрутах, по которым должны ходить новые автобусы большой вместимости, пассажиров развозят такие же маршрутки, какие и были до преобразований.

Губернатор Ростовской области отреагировал: обязал новых транспортников исправить все недостатки до конца месяца.