Собчак об успехе Бузовой: «Люди любят смотреть на кого-то глупее, чем они»

Москва, , 13:35 — REGNUM Своей популярностью Ольга Бузова обязана известному психологическому эффекту, заявила телеведущая Ксения Собчак в интервью российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста), которое было опубликовано на YouTube-канале «ТО Gazgolder».

«Люди любят смотреть на кого-то глупее, чем они, или кого-то, кого они считают глупее, чем они, — считает Собчак. — Потому что тогда у них поднимается самооценка».

Напомним, ранее Ксения Собчак заявила, что Ольга Бузова исполняет «дешевую музыку», а Тимати телеведущая охарактеризовала как «труса».

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