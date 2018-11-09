В Петербурге снесли бывшую «конюшню» омнибусов

Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Здание депо для омнибус-моторов снесли на улице Шкапина в центре Санкт-Петербурга. Ранее его отказались признать памятником, нуждающимся в защите государства, с чем категорически не согласны петербургские градозащитники.

«Здание снесено почти полностью, до уровня окон цокольного этажа, сохранился только торцевой фрагмент. Снос ведёт РЖД», — сообщили 9 ноября в петербургском отделении ВООПИиК.

По его данным, здание для омнибусов с мотором — предшественников современных автобусов — было построено в 1908 году вблизи Балтийского и Варшавского вокзалов на Везенбергской улице (ныне улица Шкапина).

Здесь были размещены гараж и мастерские «Санкт-Петербургского товарищества автомобильно-омнибусного сообщения», обеспечивавшего движение омнибусов от вокзалов к Адмиралтейскому саду.

В 2017 году власти Петербурга отказались включить это здание в реестр выявленных объектов культурного наследия и присвоить ему охранный статус. Теперь оно перестало существовать.

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Напомним, что в 1907 году первые моторные омнибусы немецкого производства запустило частное «Санкт-Петербургское товарищество автомобильно-омнибусного сообщения», основанное инженером Борисом Ивановым.

Осенью 1907 омнибусы пошли по улицам и проспектам Петербурга, удивляя прохожих, пугая лошадей и обгоняя медлительную конку.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года, несмотря на протесты градозащитников и просьбы городских властей, на Васильевском острове Санкт-Петербурга снесли здание XVIII века, которое связано с творческой судьбой выдающегося художника-авангардиста Павла Филонова. Это здание также осталось без защиты со стороны городского комитета по охране памятников и в итоге было утрачено.

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