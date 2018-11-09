Экипажи вертолетов ЮВО приняли участие в учениях в горах Северного Кавказа

Москва, , 13:28 — REGNUM В горах Северного Кавказа провели учебные стрельбы около 30 экипажей вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-35 и Ка-52, в ходящие в состав армейской авиации Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Учения проходили на высокогорном полигоне в Приэльбрусье. В сообщении говорится, что вертолет-разведчик, перед нанесением авиаудара, выдал реальные координаты условного противника.

Отмечается, что после получения информации экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 провели «зачистку местности».

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