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Экипажи вертолетов ЮВО приняли участие в учениях в горах Северного Кавказа

Общество

Учения проходили на высокогорном полигоне в Приэльбрусье

Москва, 9 ноября 2018, 13:28 — REGNUM  В горах Северного Кавказа провели учебные стрельбы около 30 экипажей вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-35 и Ка-52, в ходящие в состав армейской авиации Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Учения проходили на высокогорном полигоне в Приэльбрусье. В сообщении говорится, что вертолет-разведчик, перед нанесением авиаудара, выдал реальные координаты условного противника.

Отмечается, что после получения информации экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 провели «зачистку местности».

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Военные учения
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