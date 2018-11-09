Проектировать набережную в Переславле будет подрядчик из Москвы

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:10 — REGNUM По итогам рассмотрения заявок определен победитель конкурса по проектированию набережной Плещеева озера и прилегающей территории в Переславле-Залесском, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В конкурсе приняли участие две московские компании — ООО М4 и ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Монолит», а также ИП Яков Абутов.

Победителем оказалось ООО М4, компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, основным видом деятельности которой являются «работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки». Зарегистрирован победитель конкурса на проектирование набережной Плещеева озера в Москве в квартире одного из корпусов Волжского квартала. Сайта у ООО «М4» нет, также не удается найти информацию о работе компании по государственным контрактам.

Предложение компании-победителя — 29 миллионов 940 тысяч рублей. Интересно отметить, что конструкторское бюро «Монолит» предлагало выполнить работы по проекту за 19 с половиной миллионов рублей, а ИП Яков Абутов — за 28 миллионов. Однако выиграл конкурс участник, сделавший минимальное снижение цены.

Предполагается, что победитель конкурса разработает проект благоустройства набережной Плещеева озера в месте впадения в него реки Трубеж и окрестной территории общей площадью почти 70 гектаров. Сроки, обозначенные в проектной документации на сайте госзакупок, разнятся. В общих документах закупки фигурирует дата окончания всех работ — 1 марта 2019 года, а в техническом задании проставлен другой срок — до 15 декабря 2018 года. Источник финансирования — бюджет субъекта Российской Федерации. Во время обсуждения поправок в бюджет на последнем заседании Переславской городской Думы, когда депутатам предлагалось одобрить поступление в городской бюджет суммы на проектирование набережной, народным избранникам не удалось выяснить у администрации, чьим решением были выделены из областного бюджета эти деньги и кто принимал решение проектировать территорию набережной Плещеева озера. Не ответил на этот вопрос и исполняющий обязанности главы города Валерий Астраханцев на встрече с жителями, прошедшей в конце октября.

ИА REGNUM направило соответствующий запрос в правительство Ярославской области, ответ на него пока не поступил.

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