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Опрос показал, кто больше всех доволен своей работой

Общество

Не очень довольны выбором специальности экономисты (48%), экологи (49%) и журналисты (51%)

Москва, 9 ноября 2018, 13:08 — REGNUM  Представители портала Superjob в ходе проведенного опроса выяснили, представители каких профессий довольны своей работой.

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы задавали респондентам только один вопрос: «Если бы вы могли выбирать профессию снова, вы бы опять выбрали вашу специальность?».

Так, положительный ответ на поставленный вопрос дали большинство архитекторов (81%), спортивных тренеров (80%), программистов (78%), психологов (77%), врачей (73%), дизайнеров (70%), парикмахеров (70%), медицинских сестер (64%), маркетологов (61%), учителей (59%), юристов (59%) и аналитиков (58%).

Не очень довольны выбором специальности экономисты (48%), экологи (49%) и журналисты (51%).

Отмечается, что 7 тыс. представителей 22 профессиональных групп из всех регионов страны участвовали в опросе, проведенном с 20 октября по 6 ноября.

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Социологические опросы
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