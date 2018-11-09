Правила должны быть одинаковы для всех: о новой системе техосмотра

Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Правила прохождения техосмотра должны быть одинаковыми для всех, ни в одной стране мира его не проводят дифференцировано, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 9 ноября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя информацию о возможном введении дифференцированной системы прохождения техосмотра в России.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» («дочка» «Ростеха») Бориса Ионова сообщила, что компания разрабатывает сервис индивидуальных программ прохождения техосмотра.

Программа для каждого автомобиля будет основана на его характеристиках, данных об особенностях эксплуатации, ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании. Для автомобилей с «хорошей историей» техосмотр можно будет проводить реже, и стоить он будет дешевле, для машин с «плохой историей» ТО должен будет стать частым, тщательным и дорогим.

«Сразу хочется спросить: а судьи кто? Должен быть единый стандарт, правила должны быть одинаковы для всех. И уж точно не должны отличаться ни стоимость, ни содержание техосмотра.

Прямого влияния на безопасность движения техосмотр не оказывает. У старой машины могут быть проблемы с тормозной системой, но точно так же у нового автомобиля могут быть проблемы, к примеру, с рулевым управлением.

Это похоже на очередную идею сбора денег с операторов под любым предлогом, нечто вроде электронных ПТС. Подключение к этой системе будет стоить денег, а поскольку речь идет о «Ростехе», то рынок будет монопольным.

Мне неизвестны примеры такого дифференцирования в других странах. Где-то техосмотр проводится более тщательно, как, например, в Германии, где-то более лояльно, как в Италии. Но в любой стране правила для всех автомобилистов одинаковые», — отметил Шубин.

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