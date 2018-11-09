В Петербурге хотят уполовинить штрафы для вовремя платящих нарушителей

Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге предложили использовать успешный федеральный опыт в отношении штрафов за нарушение ПДД и разрешить платить только половину штрафа за административные правонарушения тем, кто платит сразу. Соответствующую идею поддержали 9 ноября на комитете по законодательству Заксобрания Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатива касается штрафов, установленных региональным законодательством. Для того, чтобы получить 50% скидки на размер штрафа, нарушителям необходимо уплатить его не позднее 20 дней с момента вынесения административного постановления.

Как считают авторы законопроекта, эта мера позволит увеличить собираемость штрафов. Это доказывает аналогичный опыт при уплате водителями штрафов за нарушения ПДД по целому ряду пунктов правил.

В Заксобрании напоминают, что в Петербурге предусматривает штрафы за нарушение правил пользования платными парковками, курение в общественных местах и ряд других составов административных правонарушений.

Для того, чтобы скидки на штрафы стали законными, поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, разрешив регионам самостоятельно определять, за какие правонарушения можно уплачивать лишь половину суммы штрафа.