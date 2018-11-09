Суд не стал удалять адвоката Минкульта из процесса по делу «Седьмой студии»

Москва, , 12:49 — REGNUM Мещанский суд Москвы на сегодняшнем заседании, 9 ноября, оставил без удовлетворения просьбу стороны защиты обвиняемых по уголовному делу «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова и отказался вывести из дела адвоката, представляющего интересы Министерства культуры РФ, Александра Лебедева.

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Ранее с просьбой от отводе адвоката обратилась бывший руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества ведомства, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая также проходит фигурантом по уголовному делу о крупном хищении бюджетных средств.

«Нарушений не установлено. Интересы представителя свидетелей не противоречат интересам потерпевшего. Отвод подсудимой Апфельбаум отклонить как необоснованный», —огласила решение судья Ирина Аккуратова, слова которой приводит Business FM.

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Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами по уголовному делу «Седьмой студии» о хищении 133 млн бюджетных рублей проходят шесть человек, в том числе режиссёр Кирилл Серебренников. Их обвиняютв организации преступной схемы. Минкультуры РФ требует взыскать похищенные средства в качестве гражданского иска.