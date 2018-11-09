Авиакомпания iFly сообщила о задержках двух рейсов

Москва, , 12:38 — REGNUM Авиакомпания iFly предупредила о задержках 9−10 ноября двух своих рейсов из-за замены воздушного судна. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель перевозчика.

«Рейсы … F7−9883 Новосибирск — Санья (Китай) и F7−9886 Санья — Екатеринбург будут задержаны», — уточнил источник.

По его словам, необходимость проведения технического обслуживания самолета является причиной задержки двух рейсов.

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