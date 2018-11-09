Франция: пять стел откроют в честь 949 сенегальских стрелков

Аркашон, Франция, , 12:34 — REGNUM Торжественное открытие пяти стел в память о 949 сенегальских стрелках, погибших за Францию во время Первой мировой войны, произойдет на юго-западе страны, в городе Аркашон 10 ноября, сообщает Le Figaro.

Церемония открытия пройдет в рамках празднования столетия окончания Первой мировой войны.

По мнению историков, в период между 1916 и 1917 гг. около 40 тыс. бойцов со всей Западной Африки (Сенегал, Бенин, Мавритания, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Мали) входили в число французской армии. Большинство из них умерли от болезней легких в лагере Курно.

Издание отмечает, что с 2014 года под эгидой национального управления ветеранов французские и африканские историки совместно работали над тем, чтобы идентифицировать погибших солдат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Мали Ибрагим Бубакар Кеита отдали дань уважения примерно 200 тыс. африканских бойцов, которые участвовали в Первой мировой войне.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Франции и Мали отдали дань памяти солдатам у памятника «Чёрной армии»