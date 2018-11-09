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Антикоррупционная прокуратура Украины «копала» под правительство

Общество

Чиновников попытались поймать на не вовремя поданных декларациях

Киев, 9 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  С января 2016 по сентябрь 2018 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) собирала информацию о членах украинского правительства и их заместителях, сообщило 9 ноября издание «Экономическая правда».

САП обратилась к кабинету министров с просьбой предоставить данные об исполняющих обязанности министров, о первых заместителях, заместителях министров, секретарей и их заместителей.

«Таким образом САП ищет фигурантов уголовных дел через поданные с опозданием декларации или изменения к ним», — заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Согласно украинским законам, не вовремя поданная декларация предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.

Напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) завершила расследование в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Чиновнику грозит до десяти лет тюрьмы за незаконное обогащение. Его дело вскоре будет передано в суд.

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