В Перми нелегала за насилие над ребёнком приговорили к 16 годам

Пермь, , 12:21 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении 42-летнего мигранта, незаконно пребывающего на территории России. Мужчина признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, нелегал зимой 2018 года неоднократно домогался сына своей сожительницы и совершал в отношении малолетнего мальчика действия сексуального характера. Фигурант уголовного дела осуждён на 16 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Добавим, что в начале 2018 года в регионе отмечен рост числа жертв сексуального насилия среди детей: с 81 в первом квартале 2017 года до 103 в этом же периоде 2018 года. Число уголовных дел, где потерпевшими проходят дети, выросло на 40%. Увеличение произошло за счёт преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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