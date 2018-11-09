Мем с покемоном Пикачу перевели в HD-формат

Токио, , 12:14 — REGNUM Популярный мем с удивляющимся собственным неудачам покемоном Пикачу перешёл в HD-формат. Однако, несмотря на высокое качество, пользователи отдают предпочтение классическому шаблону с низким разрешением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/DNaghizadeh/status/1059697892468899840

Чтобы популяризовать обновленный мем, некоторые пользователи даже пытаются внести в него новшества, однако и это не помогает.

https://twitter.com/thefedoraguy_/status/1060083459639504896

Напомним, изображение Пикачу, удивлённо открывшего рот, впервые стали использовать в качестве мема в конце сентября. Он демонстрирует, как определенные действия приводят к, казалось бы, очевидному и ожидаемому итогу, но всё равно удивляют героя.

https://twitter.com/LethalxBubbles/status/1059263507923902464

https://twitter.com/Jaxxked/status/1060053195861487616

https://twitter.com/jellyquent/status/1060541710873309184

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