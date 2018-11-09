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Глава МВД назвал число уволенных после жалоб сотрудников

Общество

Всего с начала текущего года от жителей страны на те или иные действия сотрудников полиции поступило 45 тыс. сигналов

Москва, 9 ноября 2018, 11:49 — REGNUM  В 2018 году в Российской Федерации после жалоб на полицейских было уволено 300 сотрудников МВД. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия-24».

"У нас (в России) в этом году уволено 300 человек, — уточнил глава МВД. — 65 — за утрату доверия».

По его словам, всего с начала текущего года от жителей страны на те или иные действия сотрудников полиции поступило 45 тыс. сигналов.

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Права полиции в России
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