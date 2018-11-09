Мэрия Ярославля закупит стерлядь в рамках программы по сохранности дорог

Ярославль, , 11:44 — REGNUM Мэрия Ярославля закупит молодь стерляди для того, чтобы компенсировать вред, нанесенный водным биоресурсам и среде их обитания при реконструкции моста через реку Которосль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по строительству» города Ярославля. Финансирование осуществляется из средств бюджета города в рамках адресной инвестиционной программы города Ярославля на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов по мероприятию «Муниципальная программа «Обеспечение сохранности автомобильных дорог города Ярославля» на 2015−2020 годы» по объекту «Реконструкция моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади в городе Ярославле».

Стерлядь в количестве 22 825 экземпляров выпустят в Волгу в месте, согласованном с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства.

Новый мост через Которосль был открыт в Красноперекопском районе Ярославля после реконструкции 30 июня 2018 года. Работы начались в прошлом году, общая стоимость моста — около 650 миллионов рублей, большая часть которых — федеральные средства. Автодорожный мост в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры».