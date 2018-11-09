Останки почти двухсот советских солдат найдены в Петербурге за год

Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В ходе поискового сезона 2018 года на территории, входящей в состав Санкт-Петербурга, найдены останки почти двухсот советских воинов, павших в боях под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. В этом году несколько десятков погибших бойцов были захоронены с соблюдением всех воинских почестей. Об этом сообщили 9 ноября в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Поиском погибших во время войны солдат занимались 46 поисковых отрядов на территории Колпинского, Красносельского, Пушкинского, Курортного районов Санкт-Петербурга. Общая численность поисковых отрядов — более 1500 человек, треть которых — молодежь.

В Колпинском районе в этом году найдены останки 161 человека, но всего в пяти случаях удалось установить фамилию солдат. В Красносельском районе найдены останки 18 бойцов, в Курортном — пяти солдат, в обоих случаях имена погибших не установлены. В Пушкинском районе обнаружены останки 10 человек, всего в одном случае удалось установить имя погибшего бойца.

На территории Санкт-Петербурга в 2018 году состоялось несколько торжественно-траурных церемоний захоронения павших советских солдат: в этом году проходит захоронение бойцов, найденных поисковиками в 2016—2017 годах.

Так, 20 апреля на Чесменском воинском кладбище захоронено 19 бойцов, 28 мая в поселке Шушары прошло захоронение летчика. 21 июня на воинском мемориальном кладбище «Балканы» (Колпинский район) были захоронены 107 человек. 22 июня на воинском мемориале «Кондакопшино» похоронили 24 бойцов. 20 июля 32 солдата были захоронены на воинском мемориале в Старо-Паново (Красносельский район). 1 ноября на Северном кладбище Петербурга захоронили останки троих погибших летчиков.

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10 ноября, на очередной церемонии захоронения останков, поисковики передадут личные вещи солдат и смертные медальоны родственникам найденных в 2018 году бойцов, чьи имена удалось установить.

Всего с 1990 года на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области найдены останки более 30 тысяч воинов Красной Армии и флота, установлено более 7000 имен.

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